Садыр Жапаров выступит на открытии 77-й сессии ЭСКАТО ООН

Президент Садыр Жапаров сегодня примет участие в открытии 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент выступит с приветственным словом, в котором отразит видения о дальнейшем развитии организации и выработке совместных решений по укреплению экономического сотрудничества в регионе во время пандемии коронавирусной инфекции. В мероприятии примут участие лидеры стран-участниц ЭСКАТО.

77-я сессия ЭСКАТО пройдет с 26 по 29 апреля 2021 года в городе Бангкоке (Таиланд) в формате видеоконференции. Она посвящена теме «Восстановление после кризиса по принципу «лучше, чем было» на основе регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».