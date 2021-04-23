Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят пособия в честь Дня Победы

Премьер-министр Улукбек Марипов подписал постановление об утверждении ежегодных единовременных денежных пособий в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Согласно документу, ежегодно к 9 Мая будут производиться выплаты единовременных денежных пособий следующим категориям граждан:

инвалидам Великой Отечественной войны – в размере шестикратного расчетного показателя;

участникам Великой Отечественной войны – в размере четырехкратного расчетного показателя;

лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда, – в размере четырехкратного расчетного показателя;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, – в размере четырехкратного расчетного показателя;

родителям и не вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, – в размере двукратного расчетного показателя;

лицам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, – в размере одного расчетного показателя;

гражданам, подвергшимся в годы Великой Отечественной войны незаконной насильственной мобилизации в рабочие колонны (трудовую армию) и впоследствии реабилитированным, – в размере одного расчетного показателя.

Установлено также ежегодное дополнительное единовременное денежное пособие:

инвалидам Великой Отечественной войны – в размере 20 тысяч сомов;

участникам Великой Отечественной войны – в размере 20 тысяч сомов;

лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинград в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – в размере 20 тысяч сомов;

лицам из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, – в размере 20 тысяч сомов;

вдовам воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, – в размере 15 тысяч сомов;

лицам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, – в размере 15 тысяч сомов;

лицам, подвергшимся в годы Великой Отечественной войны незаконной насильственной мобилизации в рабочие колонны (трудовую армию) и впоследствии реабилитированным, – в размере 15 тысяч сомов.

Выплата ежегодных единовременных денежных пособий будет осуществляться из средств республиканского бюджета, независимо от размера получаемых пенсий, пособий, денежных компенсаций взамен льгот.