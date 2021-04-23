Скандал с НДПК. На митинг к ЦИК вышли около 200 сторонников партии

Возле Центризбиркома снова проходит митинг кандидатов НДПК и ее сторонников.

На акцию протеста вышли уже около 200 человек. Они по-прежнему требуют отменить решение БТИК о снятии политобъединения с выборной гонки. Участники митинга включили фонарики на телефонах в знак протеста.

Отметим, что сейчас в ЦИК проходит заседание по этому вопросу.

Напомним, в ночь на 19 апреля БТИК приняла решение снять НДПК с выборов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Бюллетени с голосами, отданными за партию, признаны недействительными. «Есть показания свидетелей, которые получили деньги и проголосовали», — сказал Кайрат Маматов и добавил, что другой кандидат НДПК Касымов сам признался, что использовал деньги личные, а не избирательного фонда.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.