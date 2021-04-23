Скандал с НДПК. Возле ЦИК митингуют кандидаты и сторонники политической партии

Возле Центризбиркома проходит мирный митинг кандидатов и сторонников партии НДПК.

На акцию собралось примерно 100 человек. Они ожидают решения координационной группы оперативного реагирования ЦИК.

По словам кандидата в депутаты горкенеша Виктории Мозгачевой, акция протеста будет проходить мирно, без лозунгов и партийной атрибутики.

«Сейчас мы ждем решение комиссии, она должна вынести рекомендации, затем будет заседание ЦИК. После того как получим решение, будем работать в рамках закона. Если незаконное решение БТИК не аннулируют, будем дальше двигаться в получении наших мандатов — обжаловать в суде», — сказала Виктория Мозгачева.

Отметим, в ночь на 19 апреля БТИК приняла решение снять НДПК с выборов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Бюллетени с голосами, отданными за партию, признаны недействительными. «Есть показания свидетелей, которые получили деньги и проголосовали», — сказал Кайрат Маматов и добавил, что другой кандидат НДПК Касымов сам признался, что использовал деньги личные, а не избирательного фонда.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.