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Власть

Аскарбек Джаныбеков опроверг информацию о приеме на работу своих родственников

«Ни один мой родственник не принят на работу», — заявил министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков.

По его словам, в ведомстве проведена кардинальная кадровая реформа.

«Я уволил своих заместителей, а сотрудников, которые сидели 9-10 лет, переназначил на другие должности. На работу приняты молодые и креативные кадры. Информация о том, что я взял на работу родственников, не соответствует действительности», — заявил Аскарбек Джаныбеков.

Отметим, ранее на заседании парламента Нурбек Тотонов заявил, что Аскарбек Джаныбеков, уволив опытных специалистов, назначает на должности своих однокурсников и земляков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191296/
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