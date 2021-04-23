Депутат выступает за реструктуризацию процентов по бизнесменам

Депутат парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Осмон Турдумамбетов предлагает реструктуризировать задолженность по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам и страховым взносам предпринимателям. Он пояснил, что такая мера поддержит бизнес-сектор.

По его словам, из-за пандемии коронавируса бизнесмены продолжают нести убытки, поэтому необходимо продлить сроки погашения задолженности.

Автор считает, что плательщиков страховых взносов должны освобождать от уплаты пени и штрафов, начисленных за несвоевременную или неполную уплату, образовавшихся по состоянию на 1 июля.

100 процентов при полном погашении основной задолженности по страховым взносам в срок до 1 июля 2022 года;

50 процентов при полном погашении основной задолженности по страховым взносам в срок до 31 декабря 2022 года.

Плательщикам страховых взносов, не имеющим основной задолженности по страховым взносам по состоянию 1 июля 2021 года года, пени и штрафы списывают полностью.

Парламентарий предлагает закрепить это законодательно. «Следует учесть и произошедшие в октябре прошлого года народные волнения, лишившие экономику инвестиций, как показывает практика, на ближайшие два года. В этой связи возникла острая необходимость законодательного разрешения проблемы», — подчеркнул Осмон Турдумамбетов.

Ранее Государственная налоговая служба сообщала, что с августа 2020 года по 1 марта 2021-го списаны 150,4 миллиона сомов пени, санкций и штрафов налогоплательщикам, погасившим основную сумму налоговой задолженности.