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Власть

ГКНБ расследует 23 уголовных дела по незаконному обогащению

ГКНБ расследует 23 уголовных дела по фактам незаконного обогащения. Об этом на заседании парламента сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, по всем делам ведется следствие.

На вопрос депутата Бакыта Торобаева о сумме причиненного ущерба начальник следственного управления ГКНБ не смог ответить.

Отметим, что большинство бывших высокопоставленных чиновников и депутатов, обвиняемых в незаконном обогащении, частично выплачивают ущерб государству и их отпускают под домашний арест или под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191035/
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