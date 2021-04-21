Реформы в энергетике. Новые станции и уменьшение дирекций энергокомпаний

Президент Садыр Жапаров обсудил с ветеранами энергетической отрасли вопросы ее реформирования. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев рассказал о планах по реформированию отечественной энергетической отрасли, среднесрочных и долгосрочных задачах. Он отметил, что на сегодня приоритетным направлением на ближайшую перспективу является завершение реализации намеченных проектов по генерации электроэнергии — реабилитация Токтогульской, Уч-Курганской, Ат-Башинской ГЭС, ввод второго агрегата Камбар-Атинской ГЭС-2.

Будет сделан упор на строительство мини-ГЭС и альтернативные источники энергии.

Кубанычбек Турдубаев добавил, что реализуется проект «Зеленый миллиард», в рамках которого подписано семь соглашений. По подсчетам Минэнерго, дополнительная генерация в 2022 году составит 13 мегаватт, в 2023-м — 146 мегаватт, в 2024-м — 281 мегаватт.

«На втором этапе будем реализовывать крупные проекты, такие как Верхненарынский каскад ГЭС, Кара-Кечинская ТЭС, Бишкекская ТЭЦ-2. Это проекты на 2026-2030 годы. В 2030-2035 годах планируем ввести Камбар-Атинскую ГЭС-1. В итоге до 2035-го планируем ввести 4 тысячи 533 мегаватт дополнительной мощности. Это полностью обеспечит электроэнергией Кыргызстан и позволит выводить ее на экспорт», — отметил министр.

Председатель правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Бакыт Сыдыков рассказал о планах по значительному сокращению генеральных дирекций энергокомпаний. Ожидается ввод единого совета директоров и ревизионной комиссии для повышения эффективности деятельности предприятий. Будет создан единый закупочный центр для энергокомпаний. Это позволит значительно сократить расходы, ведь только на закупки энергокомпании ежегодно тратят 9,5 миллиарда сомов.

Бакыт Сыдыков отметил необходимость рассмотрения вопроса оптимизации деятельности энергокомпаний.

Ветеран энергетической отрасли Ильяс Давыдов особо остановился на вопросах текучести кадров в энергетике, что отрицательно влияет на профессионализм и эффективность всей системы. Экс-директор ТЭЦ Бишкека Лев Васильев поделился мыслями об улучшении ситуации со смогом и переводе столичной теплоцентрали на экологически чистый и экономичный вид топлива.