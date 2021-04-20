15:16
USD 84.79
EUR 101.97
RUB 1.11
Власть

Приговор за деньги и по указке. Депутат рассказал о коррупционных фактах в судах

Сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Нардеп Сайдулла Нышанов заявил, что необходимо навести порядок в правоохранительных органах и судебной системе. «Чуть больше трети судей выполняют то, что АКС им указывает, 33 процента выносят решения за деньги и еще 33 максимальный срок дают, чтобы другие, видя этот приговор, боялись и приносили деньги. Это происходит в Кыргызстане. Вы знаете, что некоторые из тех, кто работал в ЖК, прошли в судьи. Они мне говорят, что вынуждены выполнять то, что сказали «сверху». Это факт», — сказал он.

Глава надзорного органа отметил: он далек от мнения о том, что сотрудники правоохранительных органов — коррупционеры. «По каждому незаконному действию АКС ГКНБ мы будем давать юридическую оценку. Всех нельзя называть коррупционерами. Сегодня судьи должны выносить справедливые и законные решения», — ответил Курманкул Зулушев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190824/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокурор Курманкул Зулушев назвал самые коррумпированные госорганы страны
Коррупция в аэропорту. Суд не стал переквалифицировать обвинение Эмиру Чукуеву
Штраф в 260 тысяч сомов. Директора ГУ «Кадастр» признали виновным в коррупции
В департаменте дорожного хозяйства Минтранса выявили коррупцию
О происхождении имущества судьи Бишкекского горсуда рассказал Равшан Джеенбеков
Ложь и манипуляция. Равшан Джеенбеков про дело сестры о незаконном обогащении
Незаконное обогащение. Судья Мира Джеенбекова объяснила происхождение имущества
Прекращены полномочия судьи Джалал-Абадского городского суда
Коррупция в аэропорту. Экспертиза покажет состояние здоровья Мурата Примбердиева
Не будь равнодушным. Кайрат Примбердиев выпустил социальный трек и клип
Популярные новости
Лекарство из&nbsp;баклажки. Кыргызстанцы ждут объяснений от&nbsp;Садыра Жапарова Лекарство из баклажки. Кыргызстанцы ждут объяснений от Садыра Жапарова
Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в&nbsp;заголовки мировых СМИ Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в заголовки мировых СМИ
Прекращение дела против Райымбека Матраимова. Комментарий Камчыбека Ташиева Прекращение дела против Райымбека Матраимова. Комментарий Камчыбека Ташиева
Садыр Жапаров предложил лечить COVID-19 иссык-кульским корнем Садыр Жапаров предложил лечить COVID-19 иссык-кульским корнем
Бизнес
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Покупайте в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль или смартфон! Покупайте в O!Store и получите шанс выиграть автомобиль или смартфон!
20 апреля, вторник
15:13
Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в Бишкеке Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в ...
15:05
Приговор за деньги и по указке. Депутат рассказал о коррупционных фактах в судах
15:01
Итоги референдума. На семи участках в Бишкеке пересчитают голоса
14:37
В Кыргызстане выявили лабораторию, производившую синтетические наркотики
14:34
Представители восьми партий требуют отменить итоги выборов и провести повторные