Приговор за деньги и по указке. Депутат рассказал о коррупционных фактах в судах

Сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Нардеп Сайдулла Нышанов заявил, что необходимо навести порядок в правоохранительных органах и судебной системе. «Чуть больше трети судей выполняют то, что АКС им указывает, 33 процента выносят решения за деньги и еще 33 максимальный срок дают, чтобы другие, видя этот приговор, боялись и приносили деньги. Это происходит в Кыргызстане. Вы знаете, что некоторые из тех, кто работал в ЖК, прошли в судьи. Они мне говорят, что вынуждены выполнять то, что сказали «сверху». Это факт», — сказал он.

Глава надзорного органа отметил: он далек от мнения о том, что сотрудники правоохранительных органов — коррупционеры. «По каждому незаконному действию АКС ГКНБ мы будем давать юридическую оценку. Всех нельзя называть коррупционерами. Сегодня судьи должны выносить справедливые и законные решения», — ответил Курманкул Зулушев.