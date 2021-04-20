В 2020 году в Кыргызстан для отбывания наказания экстрадирован 51 человек

В 2020 году для отбывания наказания на родине экстрадирован 51 кыргызстанец.

Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, сейчас Генпрокуратура расширяет список стран, с кем будет заключен меморандум о передаче осужденных.

«По данным МИД, за границей отбывают наказание 1 тысяча 266 кыргызстанцев, большая часть из них сидит в исправительных учреждениях России — 1 тысяча 12 человек. В Казахстане в исправительных учреждениях находятся 93 человека, Таджикистане — 26, Узбекистане — 32, Китае — 12, Турции — 14», — сказал Курманкул Зулушев.