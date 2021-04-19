Итоги выборов. Бишкекская ТИК приняла к рассмотрению жалобы 10 партий

Бишкекская ТИК приняла к рассмотрению жалобы 10 политических партий, участвующих в выборах в БГК 11 апреля.

Как сообщил 24.kg ее глава Кайрат Маматов, претензии высказали «Реформа», «Социал-демократы Кыргызстана», «Ыйман нуру», Партия коммунистов Кыргызстана, «Улутман», «Тынчтык», «Бутун Кыргызстан», КСП, ДДК и «Свобода выбора». Они требуют аннулировать итоги голосования вне помещений, пересчитать на отдельных участках голоса и отменить результаты на 26 УИКах.

У партий в запасе есть еще три календарных дня, чтобы решение ТИК обжаловать в суде.

«Мы рассмотрим каждую жалобу. Если подтвердится, что на тех участках, которые указали партии, были серьезные нарушения, повлиявшие на волеизъявление, там итоги голосования будут аннулированы. Но только если будут весомые доказательства», — пояснил Кайрат Маматов.

Согласно календарному плану, официальные результаты местных выборов должны быть оглашены не позднее 2 мая.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.