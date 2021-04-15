Итоги выборов. Члены протестующих партий прекратили голодовку

Результаты голосования в УИКах Бишкека, где выявлены нарушения на основании жалоб, будут аннулированы. Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат в депутаты от Партии коммунистов Кыргызстана Амантур Манапбаев.

По его словам, протестующие встретились с председателем ЦИК Нуржан Шайлдабековой.

«Теперь мы намерены собирать подписи граждан за полную отмену итогов выборов в Бишкеке от 11 апреля. По словам Шайлдабековой, в течение 20 дней будут рассматриваться жалобы по УИКам столицы. 16 апреля у здания ЦИК КР мы проведем собрание горожан для сбора подписей и определения дальнейших действий», — написал Амантур Манапбаев.