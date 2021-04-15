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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Члены протестующих партий прекратили голодовку

Результаты голосования в УИКах Бишкека, где выявлены нарушения на основании жалоб, будут аннулированы. Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат в депутаты от Партии коммунистов Кыргызстана Амантур Манапбаев.

По его словам, протестующие встретились с председателем ЦИК Нуржан Шайлдабековой.

«Теперь мы намерены собирать подписи граждан за полную отмену итогов выборов в Бишкеке от 11 апреля. По словам Шайлдабековой, в течение 20 дней будут рассматриваться жалобы по УИКам столицы. 16 апреля у здания ЦИК КР мы проведем собрание горожан для сбора подписей и определения дальнейших действий», — написал Амантур Манапбаев.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента). Не набравшие достаточного количества голосов представители партий вышли на акцию протеста и объявили голодовку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190236/
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