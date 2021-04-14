Итоги выборов. Члены проигравших партий объявили голодовку

Членам восьми партий, не преодолевшим семипроцентный барьер на местных выборах 11 апреля, запретили устанавливать у ЦИК палатки. Представители политорганизаций, не попавших в БГК, объявили трехдневную голодовку в знак протеста.

Они утверждают, что выборы прошли нечестно, с массовыми нарушениями, и требуют аннулировать их итоги и назначить новые.

По словам протестующих, они собирались сегодня в 11.00 прийти к Центризбиркому и начать голодовку. Акция планировалась на три дня.

Однако ставить палатки, как отметили члены митингующих партий, им запретили, несмотря на имеющееся уведомление.

Отметим, что на акцию пришли только представители двух партий: коммунистов Кыргызстана и СПК в количестве двух человек. Остальные политобъединения не присоединились.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).