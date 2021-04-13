20:22
USD 84.80
EUR 100.78
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. У здания ЦИК снова проходит митинг сторонников проигравших партий

В Бишкеке около здания ЦИК проходит очередной митинг представителей партий, не преодолевших семипроцентный барьер на выборах в БГК.

На акцию протеста вышли около 50 сторонников ДДК, Партии коммунистов Кыргызстана, «Улуу Журт», КСП, «Улутман».

Они по-прежнему считают, что выборы депутатов в городской кенеш прошли с нарушениями и были сфальсифицированы.

«Мы готовим заявление в отношении некоторых представителей партий, которые прошли в БГК по фактам нарушений. Мы знаем, что за многими из них стоит строительная мафия. Если сегодня такие нарушения, то что будет на выборах в Жогорку Кенеш? Мы должны сказать стоп этой вакханалии», — сказал представитель КСП.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).
Ссылка: https://24.kg/vlast/189973/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. УИКи по стране завершили подсчет голосов
Родственники задержанного начальника отдела СБНОН по Ошу вышли на митинг к ГКНБ
Авто из Японии. Возле компании митингуют пострадавшие кыргызстанцы
Референдум и местные выборы в Кыргызстане. Заявление Европейского союза
Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Местные выборы. Официальные итоги ЦИК огласит не раньше 2 мая
Митинг против итогов выборов в БГК. Проигравшие обещают массовые акции протеста
Итоги выборов. Партии просят президента поменять избирательную систему
Итоги выборов. У здания ЦИК проходит митинг сторонников проигравших партий
Итоги выборов. Наблюдатели рассказали о мониторинге нарушений во время кампании
Популярные новости
Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на&nbsp;пост мэра Бишкека Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на пост мэра Бишкека
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Бизнес
30&nbsp;ночей бесплатного интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;честь месяца Рамазан 30 ночей бесплатного интернета от MegaCom в честь месяца Рамазан
Приложение RSK24: банковские услуги в&nbsp;вашем телефоне Приложение RSK24: банковские услуги в вашем телефоне
ОАО &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; перевозит нефть на&nbsp;собственный завод в&nbsp;Джалал-Абаде ОАО «Кыргызнефтегаз» перевозит нефть на собственный завод в Джалал-Абаде
Онлайн-календарь Орозо в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Онлайн-календарь Орозо в приложении «Мой О!»
13 апреля, вторник
20:03
В Бишкеке из-за ремонта дорог изменены маршруты троллейбусов № 7 и 8 В Бишкеке из-за ремонта дорог изменены маршруты троллей...
20:02
Итоги выборов. У здания ЦИК снова проходит митинг сторонников проигравших партий
19:40
Кругом темнота. В Рабочем городке Бишкека не включают уличное освещение
19:17
С 15 апреля в Бишкеке закроют на ремонт еще две улицы
19:00
Цифра дня. 8,4 миллиарда сомов таможенных платежей собрано с начала года