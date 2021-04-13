Итоги выборов. У здания ЦИК снова проходит митинг сторонников проигравших партий

В Бишкеке около здания ЦИК проходит очередной митинг представителей партий, не преодолевших семипроцентный барьер на выборах в БГК.

На акцию протеста вышли около 50 сторонников ДДК, Партии коммунистов Кыргызстана, «Улуу Журт», КСП, «Улутман».





Они по-прежнему считают, что выборы депутатов в городской кенеш прошли с нарушениями и были сфальсифицированы.

«Мы готовим заявление в отношении некоторых представителей партий, которые прошли в БГК по фактам нарушений. Мы знаем, что за многими из них стоит строительная мафия. Если сегодня такие нарушения, то что будет на выборах в Жогорку Кенеш? Мы должны сказать стоп этой вакханалии», — сказал представитель КСП.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).