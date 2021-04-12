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Власть
Сюжет: COVID-19

Введен временный запрет на экспорт лекарств и медицинских изделий

Установлен временный запрет сроком на шесть месяцев на экспорт из Кыргызстана лекарственных средств и медицинских изделий. Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Запрет введен в рамках утвержденного плана первоочередных мер правительства. Его цель — охрана жизни и здоровья населения, недопущение критического недостатка в обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделями для предотвращения сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Согласно документу, Министерству экономики и финансов необходимо в установленном порядке уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета.

Запрет введен на 80 наименований лекарств и 64 наименования медицинских изделий. При этом экспорт азитромицина, ампициллина, ацетилсалициловой кислоты, парацетомола, цефтриаксона, цефепима, защитных медицинских костюмов, одноразовых халатов, масок и респиратов возможен. Но их разрешат вывезти только на основании заключения о целесообразности экспорта и сертификата о происхождении товара в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189820/
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