Местные выборы. У партий есть три дня, чтобы обжаловать итоги голосования

У политических партий есть три дня, чтобы обжаловать итоги выборов на отдельных участках. Об этом 24.kg сообщил председатель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

Он отметил, что накануне были отменены результаты голосования вне помещения еще по двум участкам.

«Партии имеют право подавать жалобы, каждую будем изучать и принимать решения», — отметил он.

Кайрат Маматов добавил, что окончательные итоги выборов должны быть подведены в течение 20 дней.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).