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Власть
Сюжеты: Конституционная реформа, Конституция и выборы: самое важное

Референдум по Конституции. На 18.00 явка составила 29,44 процента

По состоянию на 18.00 на референдуме по проекту новой Конституции проголосовали 29,44 процента избирателей. Такие данные приводит Центризбирком.

Всего свои голоса отдали 1 миллион 61 тысяча человек. В том числе в Бишкеке — 102 тысячи 258 (24,3 процента), Оше — 58 тысяч 138 (38,27 процента), Чуйской области — 153 тысячи 697 (25,75 процента), Ошской — 226 тысяч 553 (31 процент), Джалал-Абадской — 218 тысяч 847 (32,5 процента), Иссык-Кульской — 90 тысяч 611 (29,15 процента), Нарынской — 70 тысяч 396 (34,4 процента), Таласской — 55 тысяч 226 (34,6 процента), Баткенской — 83 тысячи 454 (27,77 процента). За рубежом проголосовали 2 тысячи 411 человек (4,11 процента).

Отметим, что референдум будет признан состоявшимся при 30-процентной явке избирателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189647/
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