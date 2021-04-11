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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Еще один кандидат от партии пришла на участок как наблюдатель

В Кеминском районе на участок № 7009 одна из кандидаток Сатина Акысбекова пришла как наблюдатель. По факту проводит проверку ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что собранные материалы направлены на рассмотрение в территориальную
избирательную комиссию. Сатина Акысбекова была зарегистрирована в качестве наблюдателя, когда об этом узнали члены избирательной комиссии, претендент на мандат покинула участок.

Напомним, граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189624/
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