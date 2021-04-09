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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Кандидаты подозреваются в подделке документов и подкупе голосов

Отдельные кандидаты в депутаты местного кенеша подозреваются в подделке документов и подкупе голосов избирателей. Об этом сообщает МВД.

Уточняется, что в органы внутренних дел поступило письмо от ТИК Токтогульского района с просьбой провести соответствующую работу по проверке подлинности предъявленных документов от трех кандидатов в депутаты местного кенеша. Проверялись аттестаты и дипломы баллотирующихся в Торкенский айыльный кенеш Токтогульского района.

В ходе проверки предъявленный кандидатом в депутаты Ж. Т. аттестат об окончании средней школы, а также диплом об окончании профессионально-технического учебного заведения оказались подлинными. Предъявленные другим кандидатом в депутаты местного кенеша документы об образовании оказались фальшивыми. Проверкой установлено, что этот гражданин в действительности не получал аттестат об окончании средней школы № 19 Токтогульского района и никогда там не учился.

По итогам проверки материал зарегистрирован в ЕРПП по статье 359 «Подделка документов» УК КР и начато досудебное расследование. Поступил сигнал о подкупе голосов в Оше. Началось досудебное производство.

В ходе его установлено, что некий частный адвокат от имени претендента на мандат от партии «Ата Журт Кыргызстан» вместе с другом привезли по месту жительства и передали продукты питания инвалиду II группы и потребовали проголосовать за указанную партию. Юристу вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей «Подкуп голосов избирателей» УК КР.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189301/
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