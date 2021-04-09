Выборы в БГК. На партию «Эмгек» опять пожаловались

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступили еще две жалобы на партию «Эмгек».

Обсуждается переписка в группе WhatsApp членов ТСЖ «Ак нан», где абонент, вероятно руководитель товарищества, говорит о том, что скоро привезут и установят двигатель для насоса в одном из домов и заработают ворота. Проверяется также сообщение, что она договорилась с одной партией, пообещавшей обустроить территорию двора и расширить детскую площадку после выборов депутатов городского кенеша. Глава ТСЖ попросила проголосовать за «Эмгек».

Материалы переданы в МВД и Бишкекскую ТИК.

Кроме того, проверяется заявление о том, что от имени партии раздают продуктовые наборы горожанам.

Бишкекская ТИК требует соблюдать правила проведения предвыборной агитации и предупреждает политические партии об ответственности за подкуп избирателей и применение административного ресурса.

Выборы в местные кенеши пройдут в Кыргызстане 11 апреля.