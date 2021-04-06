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Власть

В Чолпон-Ате начато строительство первой из четырех пожарно-спасательных станций

В Чолпон-Ате Иссык-Кульской области начато строительство первой из четырех пожарно-спасательных станций. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Отмечается, что в сотрудничестве с корейскими экспертами ПРООН планируется построить четыре новые пожарно-спасательные станции в Чолпон-Ате, Оше, Бишкеке и Сузаке (Джалал-Абадская область), а также оснастить их новейшим оборудованием и противопожарной техникой и повысить качество работы пожарных служб. Условия труда пожарных также будут улучшены на основе гендерного равенства, всеобщей доступности услуг пожарных служб и принципов устойчивого развития.

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В ходе церемонии почетный спикер Народной ассамблеи Кореи Пак Бен Сен отметил, что стихийные бедствия становятся все более распространенным явлением во всем мире и снижение риска бедствий стало важной задачей для каждого государства.

«В ближайшие пять лет корейское правительство планирует расширить масштабы и диапазон наших усилий в области развития в Кыргызстане, назначив КР приоритетной страной ОПР Кореи. Мы надеемся, что сотрудничество между двумя государствами внесет вклад в развитие экономики и общества Кыргызстана и улучшит качество жизни кыргызского народа», — сказал Пак Бен Сен.

ПРООН проведет модернизацию пожарно-спасательных подразделений и оборудования в целях сокращения количества человеческих жертв и физического ущерба, причиняемого пожарами, а также укрепления потенциала пожаротушения для защиты уязвимого населения, особенно женщин и детей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188959/
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