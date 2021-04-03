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Власть

На 75-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызстана Хадима Берикбаева

На 75-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызстана, артистка Государственного академического оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова Национальной филармонии Хадима Берикбаева. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

из интернета
Фото из интернета. Хадима Берикбаева
По ее данным, она родилась 10 марта 1946 года в селе Арашан Аламединского района Чуйской области. В 1965-м окончила музыкальное училище имени Мураталы Куренкеева, отделение кыргызских народных инструментов.

Трудовую деятельность начала в оркестре народных инструментов под управлением известного дирижера Асанкана Жумакматова. Была талантливой ученицей великого кыл-кыякчи Саида Бекмуратова, одной из первых женщин — кыл-кыякчи и вместе с оркестром в качестве солистки разработала мелодии великой кыргызской музыки. Одновременно работала в коллективе комузистов имени Атая Огонбаева и ооз-комузистов имени Токтосуна Тыныбекова.

Долгие годы преподавала в двухлетней учебной студии Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. «Яркий образ Хадимы Берикбаевой навсегда останется в сердцах кыргызского народа. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким покойной и разделяем боль и горечь утраты», — сказали в аппарате главы государства.

Редакция 24.kg также выражает глубокие соболезнование родным и близким Хадимы Берикбаевой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188710/
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