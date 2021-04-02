Садыр Жапаров вручил госнаграды кыргызстанцам, присвоенные в августе 2020 года

Садыр Жапаров принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград отличившимся гражданам страны. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В своей речи он подчеркнул, что в этом году Кыргызстан отмечает 30-летие независимости.

По его словам, за это время политическая история была наполнена различными событиями, но тем не менее кыргызский народ не сошел со своего пути в поисках главной цели — укрепления государственности, потому как стремился к стабильности, порядку и развитию.

Президент отметил, что в ближайшие дни страну ждет еще одно важное событие — референдум по проекту нового Основного закона. Садыр Жапаров убежден в том, что новая Конституция принесет поступательное развитие, которое ожидают граждане страны, и значительно снизит уровень бюрократии в деятельности госорганов.

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Глава государства отметил заслуги присутствующих, среди которых выдающиеся представители сфер здравоохранения, образования, науки, сельского хозяйства и спорта.

Президент добавил, что их славный труд во благо Отечества — пример для современников и будущих поколений во все времена. Среди них академики Дуйшо Кудаяров и Мамбет Мамакеев, общественный деятель Кемел Аширалиев, писатели Самсак Станалиев и Советбек Байгазиев и многие другие.

Садыр Жапаров также особо подчеркнул героизм врачей в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, рисковавших своими жизнями ради спасения пациентов.

Он остановился на деятелях культуры и литературы, которые благодаря своему таланту и стараниям трудились не покладая рук, прославляя страну и внося свой вклад в сокровищницу духовных ценностей, отметили в пресс-службе.

Напомним, госнаграды вручены 125 кыргызстанцам, среди которых врачи, учителя, спортивные тренеры, журналисты, деятели культуры, предприниматели.

Указы об их награждении подписаны в августе 2020 года тогда еще президентом Сооронбаем Жээнбековым.