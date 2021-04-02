Местные выборы. На партию «Социал-демократы Кыргызстана» подали в суд

Компания «Байнелл» подала в суд на партию «Социал-демократы Кыргызстана»: представители политорганизации не заплатили за изготовление баннеров. Об этом 24.kg сообщил адвокат фирмы Тилек Медельев. Читайте по теме Местные выборы. В Бишкеке больше всех потратились «Социал-демократы» По его словам, 18 сентября 2020 года между ОсОО «Байнелл» и партией СДК был заключен договор на изготовление агитационных предвыборных рекламных материалов (баннеров, флагов). Стоимость услуг составила 1 миллион 200 тысяч сомов. «Компания исполнила свои обязательства, то есть изготовила флаги, баннеры, футболки и кепки с логотипами партии и передала представителям «Социал-демократов» в полном объеме в оговоренные сроки, что подтверждается актами выполненных работ», — отметил Тилек Медельев. Общая сумма задолженности составляет 1 миллион 144 тысячи 900 сомов. По договору партия СДК была обязана заплатить за предоставленные услуги в полном объеме до 12 октября 2020 года, несмотря на исход парламентских выборов.

«До сегодняшнего дня представители партии не предпринимают никаких мер по погашению задолженности перед ОсОО «Байнелл». Компания неоднократно отправляла председателю партии, на тот момент Сейитбеку Атамбаеву, претензионные письма с просьбой погасить долг, чтобы урегулировать вопрос в досудебном порядке», — пояснил адвокат. Однако от СДК не поступило никакого официального ответа ни в устной, ни в письменной форме.

«Бездействие партии и неисполнение элементарных договорных обязательств говорит о том, что представители политорганизации не могут решить не то что проблему целого государства, но и свои внутренние финансовые вопросы», — заключил представитель компании Тилек Медельев.

Уполномоченный по выборам партии СДК Нурбек Касымбеков, комментируя 24.kg ситуацию, рассказал, что дело находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Бишкека.

«Действительно, ОсОО «Байнелл» выставило иск о взыскании с политической партии «Социал-демократы Кыргызстана» 1 миллиона 144 тысяч 900 сомов. Дело находится на рассмотрении. Прошло два предварительных заседания. Судебных решений пока нет. Кажется, компания хочет очернить партию по заказу каких-то лиц перед выборами», — считает Нурбек Касымбеков.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. Отметим, по официальным данным ЦИК, СДК потратила на выборы в Бишкекский горкенеш больше всех остальных партий: на счете у партии 7 миллионов 757 тысяч сомов, расходы составили 7 миллионов 509 тысяч сомов.

