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Власть

Улукбек Марипов: Работа по цифровизации превратилась в популистскую риторику

«Ранее приходилось наблюдать картину, когда руководитель проявлял полное безразличие к выполнению поставленных задач. В результате работа по цифровизации превратилась в популистскую риторику», — заявил премьер-министр Улукбек Марипов на заседании правительства в формате видео-конференц-связи.

Он отметил, что все действия и решения, принимаемые кабмином, должны оставаться в рамках закона и быть направлены на защиту прав граждан и интересов бизнеса. Сейчас экспертные группы работают над инвентаризацией действующего законодательства. Один из пакетов документов направлен на поддержку бизнеса. Он предусматривает снижение административных барьеров для предпринимателей, упрощение бизнес-процедур, улучшение взаимодействия бизнеса с правоохранительными и судебными органами. Ведется работа по сокращению проверок, устранению некоторых норм законодательства, мешающих работе бизнеса. Эти мероприятия входят в 100-дневный план правительства.

Глава кабмина также подчеркнул, что одним из важных направлений в работе правительства является вопрос цифровизации. Ведь на сегодня полностью автоматизировано только 33 из 406 государственных услуг.

«Необходимо кардинально менять систему государственных закупок, сделав ее эффективнее и прозрачнее. Заинтересованность некоторых лиц ясна — они не хотят, чтобы был контроль за закупками со стороны государства, так как это дает возможность реализовывать различные серые схемы. Мы собственными глазами убедились в том, что система госзакупок в соседних странах работает нормально», — заключил Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188472/
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