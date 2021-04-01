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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Экс-глава МИД заявил, что в БГК должна прийти молодежь

Фото 24.kg. Аскар Айтматов

Экс-глава МИД Аскар Айтматов заявил на пресс-конференции в 24.kg, что в Бишкекский горкенеш должны прийти молодые политики.

По его словам, столице остро не хватает именно молодых кадров. «Наша молодежь, ее наиболее активные представители, чувствуют свой город. Хотя мы принадлежим разным поколениям, мы можем гордиться и надеяться на молодых, кто проявляет социальную активность и хочет изменить что-либо в городе. Есть объективная необходимость смены поколений», — сказал Аскар Айтматов.

Другая участница пресс-конференции, Гулзат Алиева, заявила, что в период пандемии коронавируса, унесшего жизни 1,5 тысячи человек, в июле 2020 года именно молодые волонтеры спасали город.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188413/
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