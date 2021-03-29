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Власть

В МЧС объяснили, почему отечественная компания «Грин таун» проигрывает тендеры

В МЧС объяснили, почему единственная отечественная компания в стране по производству габионных сеток ОсОО «Грин таун» проигрывает тендеры, которые проводит министерство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отметим, ранее представители «Грин таун» собирались у здания МЧС и требовали конкурс на 13 миллионов сомов на закупку габионных сеток провести открыто и справедливо. Участники акции были недовольны результатами отбора.

Сообщается, что тендер по приобретению габионных сеток объявлен на портале государственных закупок 1 марта, проведен 23 марта. Участвовали две компании — ОсОО «Грин таун» и южный центр по реагированию на ЧС МЧС.

«При рассмотрении конкурсных заявок отклонены все участники из-за несоответствия документации квалификационным требованиям. ОсОО «Грин таун» за последние два года было убыточным, опыт работы не соответствовал», — сказали в МЧС.

Повторный конкурс объявлен на портале государственных закупок 26 марта. Срок подачи заявок — до 16 апреля.

В министерстве напомнили, что ОсОО «Грин таун» участвовало в ранее проведенных тендерах. В частности, 3 ноября 2020 года по объявленному конкурсу «Готовые габионные сетки 2,0×1,0×0,3 м — (товар)» участвовали три компании: «Грин таун», «Партнер КК Кей Джи» и ЮЦРЧС при МЧС КР.

«Тогда решением конкурсной комиссии заявки ОсОО «Грин таун» и ОсОО «Партнер КК Кей Джи» были отклонены из-за несоответствия квалификационным требованиям конкурсной документации в соответствии со статьей 29 Закона «О государственных закупках», опыт работы не соответствовал», — уточнили в МЧС.

При этом там подчеркнули, что споры между поставщиками (подрядчиками) и закупающей организацией, возникающие при осуществлении процедур закупок, а также решения независимой комиссии о выборе закупающей организации могут быть обжалованы в Третейском суде или общей юрисдикции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187881/
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