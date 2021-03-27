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Власть

Местные выборы. Садыр Жапаров посадил деревья в знак поддержки женщин

Президент Садыр Жапаров сегодня вместе с представителями дипломатического корпуса высадил деревья в столичном парке Ынтымак в поддержку активизации участия женщин в местных выборах, сообщает его пресс-служба.

Акция прошла под девизом «Развиваем вместе Кыргызстан!». В ней также приняли участие председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова и специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман.

По мнению Садыра Жапарова, практическое применение 30-процентной квоты приведет к увеличению количества женщин в айыльных кенешах. В результате можно будет обеспечить гендерное равенство при принятии решений на местах.

Он подчеркнул, что поддержка женщин на всех уровнях государственного управления является одним из ключевых факторов успешного развития страны, и выразил готовность поддерживать стремление женщин заботиться не только о семье, но и о благосостоянии регионов, добавив, что они действительно могут способствовать социально-экономическому процветанию областей.

Президент заметил, что в истории кыргызского народа всегда с уважением относились к женщинам и их правам, чему свидетельствуют примеры Курманджан датки и Кыз Сайкал, которые возглавляли и войска наравне с мужчинами. По его словам, выделение квот означает, что народ не забыл свою историю и продолжает сохранять права и проявляет уважение к женщинам.

Садыр Жапаров поблагодарил международных партнеров, таких как ООН, ОБСЕ, правительства Германии, Кореи, России, США, Турции, Швейцарии, Японии и других, за поддержку усилий кыргызской стороны по расширению инклюзивности избирательного процесса.

Отметим, что согласно Закону «О внесении изменений в Закон «О выборах депутатов местных кенешей» гарантируется 30-процентное резервирование мест за женщинами на выборах депутатов айыльных кенешей. В айыльные кенеши баллотируются 5 тысяч 383 женщины.

Выборы в Кыргызстане пройдут 11 апреля 2021 года в 420 айыльных кенешах и 28 городах. 

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/187844/
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