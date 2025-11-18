Сотрудники подразделений службы водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Чуйской области провели акцию по посадке 1 тысячи саженцев карабака вдоль двухкилометрового участка объездной дороги на 86-м километре трассы Бишкек — Нарын — Торугарт. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, мероприятие организовано в рамках национальной программы «Зеленое наследие», инициированной президентом Садыром Жапаровым, в целях обеспечения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды.

Национальная программа «Зеленое наследие» направлена на борьбу с изменением климата, улучшение качества воздуха и формирование здоровой экосистемы для будущих поколений.

Посадка деревьев и саженцев играет важную роль в достижении целей устойчивого развития Кыргызстана, способствует снижению бедности, развитию сельского хозяйства и защите экосистем.

Реализация проектов по озеленению не только помогает природе, но и положительно влияет на экономический рост и социальную устойчивость.