13:36
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

На участке трассы Бишкек — Нарын — Торугарт высадили 1 тысячу саженцев карабака

Сотрудники подразделений службы водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Чуйской области провели акцию по посадке 1 тысячи саженцев карабака вдоль двухкилометрового участка объездной дороги на 86-м километре трассы Бишкек — Нарын — Торугарт. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным,  мероприятие организовано в рамках национальной программы «Зеленое наследие», инициированной президентом Садыром Жапаровым, в целях обеспечения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды.

Национальная программа «Зеленое наследие» направлена на борьбу с изменением климата, улучшение качества воздуха и формирование здоровой экосистемы для будущих поколений.

Посадка деревьев и саженцев играет важную роль в достижении целей устойчивого развития Кыргызстана, способствует снижению бедности, развитию сельского хозяйства и защите экосистем.
Реализация проектов по озеленению не только помогает природе, но и положительно влияет на экономический рост и социальную устойчивость.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351283/
просмотров: 786
Версия для печати
Материалы по теме
Минводсельпрому увеличили парк служебного транспорта для оперативной работы
Каждые выходные в Бишкеке проходят продовольственные ярмарки
Чон-Алайский район полностью хотят перевести в органический режим
В Бишкеке к концу года высадят более 15 тысяч новых деревьев
Кыргызстан и Узбекистан усиливают сотрудничество в сфере водных ресурсов
Сельскохозяйственные ярмарки в Бишкеке. Обзор цен
КР и Китай намерены сотрудничать в производстве семян лекарственных растений
Минсельхоз: Ситуация на продовольственном рынке остается стабильной
До конца 2025 года 60 сел будут полностью обеспечены водой
Ряд сел Ноокатского района обеспечили питьевой водой
Популярные новости
Минэкономики установило предельные цены на&nbsp;мясо по&nbsp;всем регионам Кыргызстана Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и&nbsp;другие важные документы в&nbsp;Кыргызстане Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане
Запускается новый маршрут электробусов &#8470;&nbsp;66 Запускается новый маршрут электробусов № 66
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Бизнес
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банк&raquo; Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»
Оформляйте страховку для путешествий онлайн в&nbsp;&laquo;BAKAI Страхование&raquo; Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»
18 ноября, вторник
13:33
На экраны выйдет лайв-экшен-фильм «Моана» с Кэтрин Лагайя и Дуэйном Джонсоном На экраны выйдет лайв-экшен-фильм «Моана» с Кэтрин Лага...
13:23
В Хабаровске кыргызстанец, управляя иномаркой, столкнулся с полицейским УАЗ
13:22
Дайырбек Орунбеков призвал госслужащих «не тратить себя на пустословов»
13:07
Россия экспортировала в Кыргызстан продукцию на более чем $398 миллионов
13:05
Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»