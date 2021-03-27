Местные выборы и референдум. ЦИК аккредитовала 15 международных наблюдателей

ЦИК аккредитовала 15 международных наблюдателей и делегацию МПА СНГ в составе 33 представителей. Решение принято на заседании Центризбиркома.

Уточняется, что соответствующее разрешение от ЦИК проводить мониторинг двух кампаний получили члены представительства Фонда Ханса Зайделя, представители ЦИК Молдовы, ЦИК Азербайджана, ЦИК России, ЦИК Украины, Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, Верховного избирательного Совета Турецкой Республики и ЦИК Казахстана.

Выборы в 28 городах и 420 аймаках пройдут 11 апреля. В этот же день состоится плебисцит по принятию проекта новой Конституции.