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Власть

Узбекистан готов строить отдельные участки железной дороги в Китай

Узбекская сторона выразила готовность принять участие в проектировании и строительстве отдельных участков железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Кроме того, РУз готова рассмотреть вопрос софинансирования по мере готовности технико-экономического обоснования проекта. Об этом стало известно на расширенном заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Стороны договорились создать благоприятные условия для перевозок железнодорожным транспортом путем предоставления тарифных преференций на взаимной основе по предложениям железнодорожных администраций сторон.

Министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызстана Гульмира Абдралиева пояснила, что в рамках двустороннего сотрудничества планируется активное взаимодействие по всем вопросам транспортного взаимодействия.

В частности, к летнему туристическому сезону планируется проработать вопрос запуска автобусного сообщения из Ташкента в Иссык-Кульскую область. Стороны также возобновляют сезонные маршруты по железнодорожному и авиасообщению Ташкент — Балыкчи, Ташкент — Тамчи — Ташкент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187809/
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