Местные выборы. МВД проверяет 48 сообщений о нарушениях во время агитации

При подготовке к проведению выборов депутатов местных кенешей в милицию поступило 48 сообщений о нарушении законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что зарегистрировано восемь фактов преступлений и десять проступков, по ним начато досудебное производство. По остальным — проводится проверка.

«МВД осуществляет круглосуточный мониторинг средств массовой информации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан. Будут приняты меры в отношении лиц, нарушающих общественный порядок и распространяющих недостоверную информацию, создающую угрозу нарушения общественного порядка и безопасности», — отметили в МВД.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.