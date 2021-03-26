16:55
USD 84.80
EUR 100.11
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. МВД проверяет 48 сообщений о нарушениях во время агитации

При подготовке к проведению выборов депутатов местных кенешей в милицию поступило 48 сообщений о нарушении законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что зарегистрировано восемь фактов преступлений и десять проступков, по ним начато досудебное производство. По остальным — проводится проверка.

«МВД осуществляет круглосуточный мониторинг средств массовой информации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан. Будут приняты меры в отношении лиц, нарушающих общественный порядок и распространяющих недостоверную информацию, создающую угрозу нарушения общественного порядка и безопасности», — отметили в МВД.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187766/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. В ЦИК распределили эфирное время между кандидатами
Выборы-2021. ОТРК не дает эфирное время для дебатов только кандидатам в БГК
Выборы в БГК. Певица Анжелика получила предупреждение за нарушение агитации
Выборы в БГК. С розыгрышем квартиры с участием певицы Анжелики разберется МВД
Местные выборы. В айыльные кенеши баллотируются 5 тысяч 383 женщины
Местные выборы. ОТРК игнорирует обязанность провести теледебаты
Местные выборы. Завершилась регистрация кандидатов в айыльные кенеши
Угрожают. Агитатор партии «Бирге — Вместе» пожаловалась главе ГКНБ и президенту
Выборы в БГК. Представители «Ата Журт Кыргызстан» собирают подписи избирателей
Местные выборы. Кандидат от «Бир Бола» пожаловалась на «Ата Журт Кыргызстан»
Популярные новости
Жылдызкан Джолдошева заявляет, что ее&nbsp;сына уволили после критики Садыра Жапарова Жылдызкан Джолдошева заявляет, что ее сына уволили после критики Садыра Жапарова
Садыр Жапаров поручил провести дополнительную докапитализацию &laquo;РСК Банка&raquo; Садыр Жапаров поручил провести дополнительную докапитализацию «РСК Банка»
Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и&nbsp;приближается к&nbsp;опасному Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и приближается к опасному
В&nbsp;аппарате президента объяснили, почему Жапыкееву присвоили звание В аппарате президента объяснили, почему Жапыкееву присвоили звание
Бизнес
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ&nbsp;&mdash; приложение &laquo;О!Касса&raquo; Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ — приложение «О!Касса»
26 марта, пятница
16:49
Унгар-Тоо, Орто-Токойское водохранилище. Что еще осталось Кыргызстану Унгар-Тоо, Орто-Токойское водохранилище. Что еще остало...
16:39
Переломов нет. Состояние выпавшей из окна двухлетней девочки стабильное
16:29
Вакцину AstraZeneca, возможно, будут использовать на втором этапе вакцинации
16:25
В ИВС у заключенных выявили синяки и ссадины, но от претензий они отказались
16:23
Местные выборы. МВД проверяет 48 сообщений о нарушениях во время агитации