Загрязнение воздуха. Спикер парламента предлагает подавать иски на виновных

Необходимо подсчитать ущерб от загрязнения воздуха. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил спикер парламента Талант Мамытов.

Он раскритиковал работу правительства по борьбе со смогом. По словам торага, кабмин мог заранее проверить уголь, завозимый на ТЭЦ Бишкека.

«Нужно подсчитать ущерб. На виновных лиц подавайте иски, пусть они выплачивают ущерб. После этого они придут в себя. Компании по договору поставляют уголь, получают от этого прибыль. От этого страдают рядовые граждане. Обратите на это внимание, это все решаемые проблемы», — сказал Талант Мамытов.