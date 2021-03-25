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Власть
Сюжет: COVID-19

Мало ли что. Тазабек Икрамов предложил первым вакцинировать премьер-министра

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов предложил начать вакцинацию от коронавируса с премьер-министра и нардепов.

По его словам, Минздрав должен проинформировать, где будут закупать вакцины от COVID-19.

«Минздрав говорит, что вакцинация начинается с 29 марта. Было бы хорошо, если бы Минздрав все разъяснил на заседании Жогорку Кенеша. В частности, какие последствия могут произойти после получения вакцины. Из интернета мы видим, что у тех, кто получил вакцину, ухудшается здоровье, бывает вплоть до смертельных исходов. Поэтому нужно, чтобы нам разъяснили, откуда приедет этот препарат, сколько это будет стоить», — сказал Тазабек Икрамов.

Он также считает, что первыми вакцинироваться должны сами сотрудники Минздрава.

«Пусть первыми в прямом эфире вакцину получат сотрудники Минздрава. Кроме того, прежде чем народ вакцинировать, в числе первых должны вакцинироваться премьер-министр, депутаты», — предложил парламентарий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187609/
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