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Власть

На обвинения о вмешательстве в кадровые вопросы Галины Байтерек ответил чиновник

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек не вмешивается в кадровую политику. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил полномочный представитель президента в парламенте Анарбек Калматов.

По его словам, есть соответствующее положение о пресс-секретаре президента, где указаны его обязанности.

«Галина Байтерек не вмешивается в кадровые назначения. Она отвечает за поддержание веб-сайта, контролирует объем информации, которую распространяют от имени президента. Что касается газеты «Слово Кыргызстана», то Тамара Слащева была назначена распоряжением премьер-министра», — сказал Анарбек Калматов.

Отметим, ранее депутат Евгения Строкова попросила президента Садыра Жапарова не допустить вмешательства в дела газеты со стороны его пресс-секретаря Галины Байтерек.

Напомним, в начале января в правительстве решили сменить Тамару Слащеву. Ее освободили от должности. Коллектив издания разделился. Одни требовали возвращения Слащевой, другие выступали против. Затем в офисе газеты подрались две сотрудницы. Уволенного руководителя вернули на прежнее место.

Отметим, несмотря на огромную финансовую поддержку из госбюджета, тиражи «Слова Кыргызстана» падают — газета не представляет интереса для читателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187554/
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