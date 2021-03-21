Эта весна особенная. Поздравление президента Садыра Жапарова с Ноорузом

Президент Кыргызстана поздравил народ с праздником Нооруз.

«Нооруз — один из древнейших праздников в истории человечества, который отмечается на протяжении тысячелетий. Сущностью праздника являются прославление обновления природы, обозначение тесной связи между обществом, человеком и окружающей средой. Еще много веков назад наши предки знали, что в этот момент день равняется ночи, а далее световой день становится длиннее и начинается весенний труд. Так издревле возник обычай отмечать и воспевать этот день, считая его священным. Выражение «Великий день народа» восходит к тем давним временам», — говорится в тексте.

«Сегодня народ Кыргызстана как никогда с нетерпением ожидает новых преобразований, стремясь к развитию. Эта весна особенная для республики, потому как перед народом стоит очень важное и ответственное событие, необходимо сделать еще один важный шаг для закрепления прошлых достижений и реализации реформ — провести референдум по проекту новой Конституции. Его цель — вознести наше общество на новые высоты, к благополучной жизни, к укреплению единства нации», — отмечается в поздравлении.

«Каждая семья сегодня, сидя вокруг накрытого дасторкона, через благословление выражает свои надежды на очищение общества и желает прихода благополучия в свои дома. Ведь мы можем построить светлое будущее только на основе единства и сплоченности. Пусть Нооруз и далее вдохновляет нас и принесет счастье нашему народу! Пусть он принесет нашей стране процветание и благоденствие!» — пожелал Садыр Жапаров кыргызстанцам.