Госзакупки должны быть для всех. Депутат озаботился судьбой дочерних компаний

Депутат парламента Кожобек Рыспаев озаботился судьбой компаний, которые являются дочерними предприятиями с госдолей.

По мнению нардепа, предлагаемые изменения позволят консолидировать силы специалистов по закупкам и обеспечить взаимодействие между акционерными обществами в группе компаний.

Таким образом, в предлагаемом проекте закона заложены два приоритетных направления: это централизация процедур закупок и правомочность заключения договоров напрямую между организациями, у которых одно основное хозяйственное общество, где государство имеет 50 и более процентов акций в уставном капитале.

Отметим, что по действующему законодательству закупающей организацией признаются государственный орган, орган местного самоуправления, бюджетная организация (в том числе государственные и муниципальные учреждения, предприятия), акционерные общества, где 50 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) принадлежат государству.

То есть каждое АО, в уставном капитале которого имеется государственная доля в размере 50 и более процентов акций, подпадает под действие закона. Это ОАО «Кыргызнефтегаз», ОАО «Кыргызалтын», ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания».

Дочерние общества в закупках участвуют как отдельные компании.

Внедрение централизованной системы закупок позволяет, по мнению Кожобека Рыспаева, получить следующие результаты:

публичность, открытость, законность и беспристрастность;

расширение участия и развитие конкуренции;

создание равных и справедливых условий при осуществлении государственных закупок;

унификацию и сокращение документооборота для всех дочерних обществ;

унификацию технических и квалификационных требований в отношении предмета закупок;

сокращение цикла закупки за счет автоматизации процессов — формирования планов закупки, подготовки и проведения закупочных процедур, выбора поставщика, получения оперативной и аналитической отчетности;

снижение затрат на закупку за счет объединения;

повышение эффективности закупочной деятельности за счет оптимизации процессов выполнения централизованных закупок;

оптимизацию сроков планирования, подготовки и проведения закупок товаров и услуг;

повышение управляемости процессов закупки за счет анализа и контроля временных и качественных показателей закупочной деятельности и ведения базы данных поставщиков;

возможность получить максимальный экономический эффект от проведения единых закупочных процедур;

единое информационное пространство;

создание единого центра отчетности по закупкам.

Для реализации необходимо предпринять следующие шаги:

определить на уровне материнской организации перечень предметов закупок, которые будут закупаться в централизованном порядке;

создать в структуре материнской организации отдельный департамент, который будет исполнять данные функции;

утвердить единые требования в отношении предмета закупок.

Кожобек Рыспаев подчеркнул, что предлагаемый им законопроект имеет ряд преимуществ. Во-первых, централизованные закупки упрощают процесс определения поставщика, так как часть нагрузки уходит на уполномоченную организацию. Во-вторых, это способствует экономии финансовых средств. В-третьих, вышеуказанные изменения позволяют максимально обеспечить экономичность и эффективность в осуществлении государственных закупок.