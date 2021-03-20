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Власть

Госзакупки должны быть для всех. Депутат озаботился судьбой дочерних компаний

Депутат парламента Кожобек Рыспаев озаботился судьбой компаний, которые являются дочерними предприятиями с госдолей.

По мнению нардепа, предлагаемые изменения позволят консолидировать силы специалистов по закупкам и обеспечить взаимодействие между акционерными обществами в группе компаний.

Таким образом, в предлагаемом проекте закона заложены два приоритетных направления: это централизация процедур закупок и правомочность заключения договоров напрямую между организациями, у которых одно основное хозяйственное общество, где государство имеет 50 и более процентов акций в уставном капитале.

Отметим, что по действующему законодательству закупающей организацией признаются государственный орган, орган местного самоуправления, бюджетная организация (в том числе государственные и муниципальные учреждения, предприятия), акционерные общества, где 50 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) принадлежат государству.

То есть каждое АО, в уставном капитале которого имеется государственная доля в размере 50 и более процентов акций, подпадает под действие закона. Это ОАО «Кыргызнефтегаз», ОАО «Кыргызалтын», ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания».

Дочерние общества в закупках участвуют как отдельные компании.

Внедрение централизованной системы закупок позволяет, по мнению Кожобека Рыспаева, получить следующие результаты:

  • публичность, открытость, законность и беспристрастность;
  • расширение участия и развитие конкуренции;
  • создание равных и справедливых условий при осуществлении государственных закупок;
  • унификацию и сокращение документооборота для всех дочерних обществ;
  • унификацию технических и квалификационных требований в отношении предмета закупок;
  • сокращение цикла закупки за счет автоматизации процессов — формирования планов закупки, подготовки и проведения закупочных процедур, выбора поставщика, получения оперативной и аналитической отчетности;
  • снижение затрат на закупку за счет объединения;
  • повышение эффективности закупочной деятельности за счет оптимизации процессов выполнения централизованных закупок;
  • оптимизацию сроков планирования, подготовки и проведения закупок товаров и услуг;
  • повышение управляемости процессов закупки за счет анализа и контроля временных и качественных показателей закупочной деятельности и ведения базы данных поставщиков;
  • возможность получить максимальный экономический эффект от проведения единых закупочных процедур;
  • единое информационное пространство;
  • создание единого центра отчетности по закупкам.

Для реализации необходимо предпринять следующие шаги:

  • определить на уровне материнской организации перечень предметов закупок, которые будут закупаться в централизованном порядке;
  • создать в структуре материнской организации отдельный департамент, который будет исполнять данные функции;
  • утвердить единые требования в отношении предмета закупок.

Кожобек Рыспаев подчеркнул, что предлагаемый им законопроект имеет ряд преимуществ. Во-первых, централизованные закупки упрощают процесс определения поставщика, так как часть нагрузки уходит на уполномоченную организацию. Во-вторых, это способствует экономии финансовых средств. В-третьих, вышеуказанные изменения позволяют максимально обеспечить экономичность и эффективность в осуществлении государственных закупок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187130/
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