Интерактивная карта в сфере строительства не готова. Чиновников ждет наказание

Интерактивную карту в сфере строительства не удалось завершить в срок. Об этом стало известно на выездном совещании премьер-министра Улукбека Марипова в Бишкекглавархитектуру.

По информации соответствующих служб, оказалось, что интерактивная карта полностью не завершена. Карты «Северэлектро» и «Теплосети» готовы, но «Газпром» и Бишкекводоканал не успели сделать в срок.

«Мы в середине февраля договорились завершить карту за месяц, если нет, пусть придут другие люди и работают», — сказал Улукбек Марипов.