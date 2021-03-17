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Власть

Первоочередные меры нового правительства: что сделано, отчитываются чиновники

Из 50 мероприятий Плана первоочередных мер правительства по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости, утвержденного 25 февраля 2021 года, выполнено пять задач. Об этом на совещании в кабмине сообщил заместитель министра экономики Данияр Иманалиев.

«На март предусмотрено четыре мероприятия. Из них три уже выполнены: снижены тарифы на оказание консульских услуг; исключение контрольной функции госорганов транспортного, ветеринарного и фитосанитарного контроля на пунктах пропуска со странами ЕАЭС; открытие центра по профориентации в Бишкеке», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186811/
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