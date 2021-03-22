Впереди выборы. Почему нужно ходить на голосование и как правильно выбирать

В этом году Кыргызстан ждет сразу несколько избирательных кампаний. Уже в апреле состоятся местные выборы и референдум по поправкам в Конституцию. На осень запланированы и новые парламентские выборы.

Правда, кыргызстанцы с каждым годом все меньше и меньше ходят голосовать. Объясняем, почему это важно и как сделать свой выбор осознанно. А еще рассказываем о том, что голосовать против всех — не самый лучший вариант.

Зачем нужно голосовать

В Кыргызстане 10 января 2021 года прошли досрочные выборы президента. Явка на них оказалась рекордно низкой. По данным ЦИК, при ручном подсчете она составила 34,71 процента (по данным АСУ — 39,27 процента), на референдуме — 33,86 процента (по данным АСУ — 39,43 процента). Многие предпочли не ходить на избирательные участки, посчитав, что от их голоса исход выборов не зависит. На самом деле это не так.

Если бы на выборы пришли все избиратели, то, скорее всего, был бы второй тур.

Да, традиционно звучат фразы о том, что выборы нечестные и заранее все решено. Но любые выборы — это реальный шанс что-то изменить. Местные выборы — особенно. Ведь они важны для того, чтобы можно было требовать от властей эффективной работы и решения проблем. А еще именно депутаты местных кенешей выбирают мэров городов. Поэтому от того, кто попадет в их число, и будет зависеть дальнейшее управление городом.

Каким бы ни был голос, он наш, и важно его донести.

Если человек не придет на выборы, то кто-то другой может воспользоваться возможностью протащить выгодных ему кандидатов или изменения. И потом будет поздно критиковать власть, депутатов, законы, прикрываясь тем, что за этих людей вы не голосовали. Только проголосовав, мы получаем моральное право рассуждать о том, плохо или хорошо живется в нашем родном городе или государстве.

Графа «против всех»: за или против

Многие из тех, кто постоянно ходит на выборы, по факту голосует против всех. Мотивация у людей простая: так голос никто не использует, но предложенные варианты голосования тоже не устраивают. На самом деле практика показывает, что такая стратегия не всегда работает.

Согласно закону о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, выборы считаются несостоявшимися, если графа «против всех» наберет больше голосов, чем партии или кандидат в президенты. Такая же норма действует и на местных выборах.

В случае, если более половины участников референдума, принявших участие в голосовании, проголосовали против всех вынесенных на референдум альтернативных вариантов вопросов, Центральная избирательная комиссия признает все варианты вопросов отклоненными.

Но практика показывает, что против всех голосует не так много людей.

На досрочных выборах президента этот пункт набрал чуть более 1,3 процента, а на референдуме по форме правления — более 4 процентов. Это значит, что выразить таким образом свой протест вряд ли удастся. Зато отнимет голоса у кандидатов, партий или вариантов, которые действительно полезны стране.

Как сделать выбор правильно

Экс-член Центризбиркома Атыр Абдрахматова отмечает, что важно не просто ходить голосовать, но и делать осознанный выбор. Есть несколько простых советов, которые помогут определиться с нужным кандидатом.

Если вы твердо решили сделать свой выбор, не стоит ждать только дня голосования. Есть вещи, которые предстоит сделать заранее. Да-да, все именно так. К голосованию тоже нужно готовиться. Иначе сделать свой выбор не получится.

Явка как показатель зрелости

Часть тех, кто не ходит на выборы, занимают типично детскую позицию: все плохие, выборы нечестные, поэтому я туда не пойду. Но при этом мы ждем, что власти вдруг одумаются, им станет стыдно и все сразу же исправят. Но такого не бывает. Скорее, наоборот. Бойкот выборов только на руку, потому что позволяет протащить меньшинству любые изменения.

У граждан есть реальный шанс повзрослеть и сделать выбор в пользу демократии и развития страны.

Голосовать можно за идею, за саму возможность волеизъявления, за сам институт выборов. Не «за кого-то», а выражая свое отношение к происходящему. Активность избирателей заставляет власть реагировать. Выборы — это шанс для изменений.