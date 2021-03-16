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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. У партии «Бутун Кыргызстан» опять проблемы со списком

У партии «Бутун Кыргызстан» опять проблемы со списком кандидатов. ТИК города Сулюкты приняла решение отказать политорганизации в регистрации.

По данным ТИК, в списке нарушен порядок выдвижения претендентов на мандаты. Политорганизация не соблюдала закон, и в списке подряд идут восемь кандидатов-мужчин, тогда как должно быть квотирование. ТИК указала партии на это несоответствие и попросила исправить. После корректировки число кандидатов сократилось, но в таком порядке, при котором опять зафиксировано нарушение норм закона.

Представители партии с решением ТИК не согласны. Они утверждают, что на момент подачи было 47 кандидатов, после исправления их стало 38, но при этом в Сулюктинском горкенеше 31 мандат, поэтому нарушения численности в списочном составе не было. Они попросили ЦИК отменить решение ТИК. Однако глава ведомства Нуржан Шайлдабекова пояснила, что правила для партий элементарные и все, что касается списка, следует соблюдать неукоснительно. Если политобъединение нарушило порядок выдвижения, есть несоответствия по числу претендентов или не соблюден принцип квотирования по гендерному признаку, ТИК не может регистрировать такой список.

В ЦИК также отметили, что решение ТИК Сулюкты принято к сведению. Партия «Бутун Кыргызстан», если хочет продолжить участие в гонке, может обратиться в суд.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186697/
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