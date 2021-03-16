15:42
USD 84.80
EUR 101.23
RUB 1.16
Власть

Развивается только на бумаге. Артем Новиков раскритиковал сферу спорта в стране

Детско-юношеский спорт в стране не развивается, детям элементарно негде заниматься, нет необходимой инфраструктуры. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на совещании по развитию детского и юношеского спорта.

Читайте по теме
На развитие спорта на Иссык-Куле в прошлом году потратили 45 миллионов сомов

«Пятьдесят процентов здоровья человека зависит от его физической активности. Вопросы развития массового и детско-юношеского спорта остаются неохваченными. Статистика показывает, что с 2016 года количество спортивных объектов в разы сократились (спортивные площади во дворах и парковых зонах, футбольные поля, бассейны, лыжные базы, физкультурно-оздоровительные комплексы). Непонятно, какую работу выполняет на протяжении всех этих лет Госагентство по делам молодежи по поддержке развития массовых видов спорта и популяризации здорового образа жизни», — отметил он.

Артем Новиков напомнил, что большинство разрабатываемых программ и проектов не работают.

«Например, в программе правительства «Спортивный Кыргызстан — 2018-2022» первым пунктом стоит задача по строительству плоскостных площадок, даже опредилили источник финансирования. Такое ощущение, что все наши решения остаются на бумаге, на деле ничего не выполняется. Потом мы удивляемся — почему на участке, где должна быть установлена спортивная площадка, строится высотный дом. Годами это место остается бесхозным, а строительные компании это видят и начинают действовать», — подчеркнул он.

По итогам совещания до конца марта 2021 года поручено:

  • провести инвентаризацию всех спортивных площадок, территорий и залов, подготовить перечень объектов, где нужны ремонт и строительство спортивных объектов;
  • внести предложения по проектам развития детского и юношеского спорта в рамках государственно-частного партнерства;
  • с 1 сентября Министерству образования совместно с Минкультуры запустить проект по развитию школьного спорта «Школьная лига»;
  • активизировать работу по привлечению инвесторов для развития и популяризации спорта;
  • до конца марта подготовить механизм восстановления взаимодействия между школами и тренерами госагентства для занятия детей;
  • органам местного самоуправления обеспечить доступ детей к спортивным объектам, находящимся на государственной или муниципальной собственности на безвозмездной основе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186648/
просмотров: 280
Версия для печати
Материалы по теме
Три пожара за 2,5 месяца. В правительстве обсудили пожарную безопасность школ
Скандал в Оперном. В правительстве обсудили инцидент на балете «Лебединое озеро»
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
На развитие спорта на Иссык-Куле в прошлом году потратили 45 миллионов сомов
Абдурахманхаджи Муртазалиеву присвоено звание «Заслуженный мастер спорта КР»
Юный кыргызстанец установил рекорд по количеству отбитых мячей для пинг-понга
Сборная КР по стрельбе из лука заняла 3-е место на международном турнире
Женская сборная Кыргызстана по борьбе примет участие в международном турнире
Чемпион мира Каныбек Сагынбаев возглавил спецшколу олимпийского резерва
«Битва богатырят» по русской спортивной игре киле прошла в Чуйской области
Популярные новости
Узбекистан готов отдать Кыргызстану местность Ункур-Тоо Узбекистан готов отдать Кыргызстану местность Ункур-Тоо
США ведут политику двойных стандартов. Садыр Жапаров о&nbsp;деле Камчи Кольбаева США ведут политику двойных стандартов. Садыр Жапаров о деле Камчи Кольбаева
Садыр Жапаров и&nbsp;Владимир Путин встретятся в&nbsp;эфире прямого телемоста. Для чего? Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся в эфире прямого телемоста. Для чего?
За&nbsp;день до&nbsp;ликвидации ГСБЭП Сыймык Жапыкеев получил звание генерал-майора За день до ликвидации ГСБЭП Сыймык Жапыкеев получил звание генерал-майора
Бизнес
Как школьнику и&nbsp;студенту выбрать выгодный тариф Как школьнику и студенту выбрать выгодный тариф
В&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сменился генеральный директор В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
Получайте переводы из&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo; Получайте переводы из «Сбербанк Онлайн»
BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на&nbsp;участке в&nbsp;6-м микрорайоне BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на участке в 6-м микрорайоне
16 марта, вторник
15:32
Как школьнику и студенту выбрать выгодный тариф Как школьнику и студенту выбрать выгодный тариф
15:22
Развивается только на бумаге. Артем Новиков раскритиковал сферу спорта в стране
15:07
Заслуживаете похвалы. США оценили репатриацию 79 детей-кыргызстанцев из Ирака
14:57
Пенсионерка оплатила комуслуги якобы фальшивой купюрой. На нее заявили
14:42
COVID-19. В ГСИН объяснили, почему в СИЗО не принимают людей без ПЦР-анализов