Местные выборы. Одной из партий в Оше отказали в регистрации

Одной из партий в Оше отказали в регистрации. Об этом сообщает ТИК южной столицы.
Уточняется, речь о политической партии «Тилектештик». Она так и не представила полный пакет документов.
Таким образом, в гонке на сегодня остались девять партий:
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Бир Бол»;
- «Ынтымак»;
- «Ыйман нуру»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Улуу Журт»;
- «Ишеним»;
- «Республика»;
- «Ата Журт Кыргызстан».
Ранее отказались от участия «Элдик» и «Ата Журт».
Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.