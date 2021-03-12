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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Одной из партий в Оше отказали в регистрации

Одной из партий в Оше отказали в регистрации. Об этом сообщает ТИК южной столицы.

Уточняется, речь о политической партии «Тилектештик». Она так и не представила полный пакет документов.

Таким образом, в гонке на сегодня остались девять партий:

  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Бир Бол»;
  • «Ынтымак»;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Ишеним»;
  • «Республика»;
  • «Ата Журт Кыргызстан».

Ранее отказались от участия «Элдик» и «Ата Журт».

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186203/
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