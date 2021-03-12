Местные выборы. Одной из партий в Оше отказали в регистрации

Одной из партий в Оше отказали в регистрации. Об этом сообщает ТИК южной столицы.

Уточняется, речь о политической партии «Тилектештик». Она так и не представила полный пакет документов.

Таким образом, в гонке на сегодня остались девять партий:

«Бутун Кыргызстан»;

«Бир Бол»;

«Ынтымак»;

«Ыйман нуру»;

«Улуттар биримдиги»;

«Улуу Журт»;

«Ишеним»;

«Республика»;

«Ата Журт Кыргызстан».

Ранее отказались от участия «Элдик» и «Ата Журт».

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.