Местные выборы. Жеребьевка эфирного времени пройдет до 17 марта

ТИК Бишкека проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для участников теледебатов до 17 марта. Об этом 24.kg сообщил глава столичной территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, накануне завершилась регистрация. Одобрены документы 25 партий, баллотирующихся в БГК.

«До 17 марта мы проводим жеребьевку по эфиру, до 22-го — по порядковым номерам в бюллетенях. Информацию о наличии судимости кандидатов мы из МВД еще не получили. Но если выяснится, что кто-то из претендентов осужден, то мы его снимем с гонки. Партия в этом случае продолжит борьбу. Дисквалифицировать политическую организацию после регистрации практически невозможно. Мы можем снять только отдельных претендентов, а партию оштрафовать», — пояснил Кайрат Маматов.

Отметим, что нареканий не вызвали и 10 партий, участвующих в выборах в Ошский горкенеш.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — 12 марта, одномандатников — 22 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.