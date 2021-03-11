Правозащитники подали в суд на Бишкекскую ТИК. Упрекают в нарушении закона

Представители Коалиции за демократию и гражданское общество подали иск в административный суд Бишкека на столичную ТИК. Об этом 24.kg сообщил глава территориальной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, правозащитники обвиняют ТИК в нарушении закона. «Глава организации Эрик Ирискулбеков утверждает, что мы 1 марта после 23.59 продолжили принимать документы от опоздавших партий. Но это совершенно не соответствует действительности. Наплыв партий пошел после 23.30, и они сдали документы по очереди. Прием мы завершили, как и предписывает закон, в 23.59. Можно посмотреть журнал учетной записи. Это Ирискулбеков нам мешал работать 1 марта и все время вмешивался. А это уже уголовно наказуемое деяние», — отметил Кайрат Маматов.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — 12 марта. Одномандатников — 22 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.