Наталья Никитенко рассказала, почему голосовала против референдума

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша одобрили во втором и третьем чтениях назначение референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики».

По мнению депутата Натальи Никитенко, законопроект изначально был с нарушениями. Кроме того, граждан лишают права обсуждения конституционных изменений.

«Это имеет в себе большие риски, которые в будущем обнаружатся, и все это почувствуют. Я свою позицию высказала и считаю правильным предупредить о рисках, которые заложены в Конституции. Думаю, что страну обрекают на серьезные, очень тяжелые перемены, к сожалению, не к лучшему», — сказала Наталья Никитенко.