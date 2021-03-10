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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Цифра дня. 11 процентов женщин-депутатов в айыльных кенешах

Айыльный кенеш избирается по мажоритарной системе, и на сегодня представленность женщин в них составляет менее 11 процентов. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что, по предварительному анализу, за счет применения квоты представительство женщин в айыльных кенешах должно быть увеличено до 38 процентов.

На сегодня всего по республике 448 местных кенешей, количество мандатов составляет 8 тысяч 722, из них 7 тысяч 783 (89,23 процента) мужчины и 933 (10,69 процента) женщины.

Уточняется, что в 31 городском кенеше: всего мандатов 879, из них 709 (80,65 процента) мужчин и 170 (19,3 процента) женщин; в 453 айыльных кенешах: всего мандатов 7 тысяч 843, из них 7 тысяч 125 (90,4 процента) мужчин и 718 (9,6 процента) женщин-депутатов.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — 12 марта. Одномандатников — 22 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185997/
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