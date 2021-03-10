Президент разве что домкомов не назначает. В ЖК вновь подняли вопрос узурпации

В новом проекте Конституции заложена узурпация власти. Об этом на сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Евгения Строкова.

Она отметила, что Основной закон требует изменений, но нет необходимости полностью его менять.

«Давайте не будем губить страну. Посмотрите, сколько норм, ведущих к узурпации власти. Давайте тогда у нас президент будет и председателем Верховного суда, и генеральным прокурором, раз он сам назначает их всех», — заявила Евгения Строкова.

Она призвала коллег «перестать быть чимкириками». «Президент разве что домкомов не назначает. И так уже всех сам назначает», — заявила депутат.

Парламент сегодня во втором и третьем чтении рассматривает законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики».