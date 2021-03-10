Проводилось ли заседание комитета о назначении референдума? Депутаты сомневаются

Депутаты сомневаются, что по законопроекту о назначении референдума по принятию новой редакции Конституции проводилось заседание комитета по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил нардеп Рыскелди Момбеков.

По его словам, нет решения профильного комитета.

Он также отметил, что законопроект не был рассмотрен во фракциях парламента во втором чтении.

Глава комитета Канат Керезбеков заверил, что решение комитета есть, и лично он ставил подпись. Депутат попросил раздать его коллегам.

«Накануне я получил решение шести фракций», — отметил также спикер Талант Мамытов.

Рыскелди Момбеков заявил, что его не приглашали на заседание фракции СДПК.