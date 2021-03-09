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Власть

В Кыргызстане обсуждают приоритеты развития страны до 2026 года

Состоялось первое заседание межведомственной экспертной группы по разработке программы среднесрочных приоритетов развития страны до 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов отметил, что в связи с проводимой сейчас конституционной реформой, изменениями в системе госуправления, а также пандемией коронавирусной инфекции назрела необходимость изменения Нацстратегии устойчивого развития, утвержденной в 2018-м. Поэтому и создана межведомственная экспертная группа для разработки предложений по определению среднесрочных приоритетов развития республики до 2026 года.

Главой экспертной группы назначен заместитель руководителя аппарата президента Бектур Зулпиев, а его заместителем — заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Искандер Гайпкулов. В состав экспертной группы вошли также представители аппарата президента, секретариата Совета безопасности, министерств и ведомств страны.

Суйунбек Касмамбетов отметил, что госполитика на ближайшие годы состоит из двух стратегических задач — срочной реализации антикризисных мер по восстановлению экономики от последствий пандемии, а также ускорения экономического роста за счет проведения кардинальных и системных реформ.

Экспертной группе поручено в кратчайшие сроки проанализировать отчет за 2019 год о ходе реализации Национальной стратегии развития КР на 2018-2040 годы и по итогам подготовить рекомендации для корректировки Стратегии — 2040. Группа также должна подготовить рекомендации и предложения по актуализации среднесрочных приоритетов развития страны до 2026 года с учетом кризисных явлений, вызванных COVID-19, конституционной реформы, реформы госуправления. Она же подготовит пакет основных реформ на среднесрочную перспективу и структурные реформы в экономике до 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185851/
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